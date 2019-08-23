Jennifer Lopez dudak uçuklatan servetini böyle yaptı
O şimdi, gösteri dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri. Birçok malikanesi, oturup sayamayacağı kadar büyük bir serveti, kabarık bir banka hesabı var. Üstelik, attığı her adımdan dudak uçuklatan paralar kazanmaya da devam ediyor. Ama adını bir yıldız olarak duyurmadan önce bırakın geniş malikaneleri iki kız kardeşiyle aynı yatak odasında yatıyor ve gayet mütevazı bir evde yaşıyordu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.