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Jennifer Lopez dudak uçuklatan servetini böyle yaptı

O şimdi, gösteri dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri. Birçok malikanesi, oturup sayamayacağı kadar büyük bir serveti, kabarık bir banka hesabı var. Üstelik, attığı her adımdan dudak uçuklatan paralar kazanmaya da devam ediyor. Ama adını bir yıldız olarak duyurmadan önce bırakın geniş malikaneleri iki kız kardeşiyle aynı yatak odasında yatıyor ve gayet mütevazı bir evde yaşıyordu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Hürriyet Haber
23.08.2019 - 13:13 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez dudak uçuklatan servetini böyle yaptıNext

Geçtiğimiz haftalarda bir konser vermek için Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez'in bilet fiyatları da aldığı para da çok konuşulmuştu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: jennifer lopez , jlo , alex rodriguez

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