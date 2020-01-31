Hülya Avşar'ın ada alma hayali suya düştü!

YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ Teklifi az bulan ada sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi.