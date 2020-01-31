Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 09:15,
Hülya Avşar'ın ada alma hayali suya düştü!
Hülya Avşar’ın çok istediği Ayvalık’taki Çiçek Adası’na rekor fiyat… Hatırlı Ailesi, 27 bin metrekarelik ada için son olarak 135 milyon lira istedi. Ünlü sanatçı da ada hayalinden tamamen vazgeçti.
YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ
Teklifi az bulan ada sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi.
Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, yıllardır Çiçek Adası'nda yaşıyor. İkili, adanın bakımıyla ilgileniyor.
9