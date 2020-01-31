MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHülya Avşar'ın ada alma hayali suya düştü!
GeriMagazin Hülya Avşar'ın ada alma hayali suya düştü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 09:15, /

Hülya Avşar'ın ada alma hayali suya düştü!

Hülya Avşar’ın çok istediği Ayvalık’taki Çiçek Adası’na rekor fiyat… Hatırlı Ailesi, 27 bin metrekarelik ada için son olarak 135 milyon lira istedi. Ünlü sanatçı da ada hayalinden tamamen vazgeçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

TÜRK Sinema Tarihi'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Hülya Avşar'ın, ada hayali bir kez daha suya düştü…

2

Yaz sezonunu Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki lüks villasında geçiren 56 yaşındaki sanatçı, 2007 yılında Ayvalık'a bağlı olan Çiçek Adası'nı satın almaya çalışmıştı.

3YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ

YILDIZLARA ÖZENMİŞTİ

Teklifi az bulan ada sahibi Hatırlı Ailesi ise geçtiğimiz yıllarda rakamı 105 milyon liraya çıkarmıştı. Ada hayalini rafa kaldıran Hülya Avşar'a ise bir üzücü haber daha geldi.

4

Adanın sahipleri özellikle Katarlı zengin işadamlarından gelen talepler üzerine satış rakamını 105'ten 135 milyon liraya çıkardıklarını duyurdu. Dünya starları gibi ada sahibi isteyen Avşar da yıllardır süre gelen hayalini aklından çıkarmak zorunda kaldı.

5

Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, yıllardır Çiçek Adası'nda yaşıyor. İkili, adanın bakımıyla ilgileniyor.

6

Avşar'ın istediği Çiçek Adası, Ayvalık'ın 400 metre açığında bulunuyor. 1929 yılında Selanik'ten göç eden Hatırlı Ailesi'nin sahibi olduğu ada, zeytin ağaçlarıyla kaplı.

7

Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çiçek Adası, huzur dolu atmosferi ve çiçek çeşitliliğiyle adeta göz kamaştırıyor.

8

Avşar, o dönem 8 milyon euro istenen adaya 4 milyon euro teklif etmişti. (Takvim)

9

İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi