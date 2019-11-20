Herkesin gözü önünde ilk öpüşme

Antalya'da yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran İran asıllı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.
ADANA'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.