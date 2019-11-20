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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20 Kasım 2019 - 12:13,

Herkesin gözü önünde ilk öpüşme

Genç çift, gece kulübünün loş ortamında öpüşerek bütün iddialara yanıt verdi.

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Son birkaç haftadır herkesin gözü bu genç çiftin üzerindeydi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

2

Aralarındaki samimiyet aşk söylentilerini de gündeme getirmişti. Daha önce bir restoranda yemek yerken görüntülendiler fakat birçok kişi onların sadece arkadaş olduklarını ileri sürdü.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

3

Ancak önceki akşam bir gece kulübünde herkesin gözü önünde öpüşerek söylentilere de yanıt verdiler.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

4

Bir dönemin gözde modeli Cindy Crawford ile Randee Gerber'in kızı Kaia Gerber, oyuncu Pete Davidson ile gittiği gece kulübünde öpüşürken görüntülendi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

5

18 yaşındaki Gerber ile 26 yaşındaki Davidson böylece haklarındaki aşk söylentilerine kesin yanıtı vermiş oldu.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

6

Annesi gibi model olan Kaia Gerber, şimdiye kadar bu tarz söylentilerle hiç gündeme gelmemişti. Bu genç modelin basına yansıyan ilk aşk öyküsü.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

7

ABD basınında yer alan haberlere göre Crawford ise kızının Davidson ile ilişkisine pek sıcak bakmıyor. Bunun bir nedeni aralarındaki yaş farkı. Diğeri de Davidson'ın çapkın davranışları.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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Pete Davidson daha önce de 46 yaşındaki oyuncu Kate Beckinsale ve genç şankıcı Ariana Grande ile aşk yaşamıştı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

9

Davidson iki ay önce ünlü oyuncu Andie McDowell'ın kızı Margaret Qualley ile birlikteliğini bitirmişti. Bu ayrılığın hemen ardından da Kaia Gerber ile birlikte görüntülendi.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

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