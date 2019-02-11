Herkes oradaydı: BAFTA gecesinden renkli anlar

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin bu yıl 72'inci kez verdiği ödüllerin kırmızı halı geçişi de kelimenin tam anlamıyla rengarenkti. Ödül dağılımında Roma ve Sarayın Gözdesi filmlerinin damgasını vurduğu gece bid anlamda Oscar'ın provası da oldu. İşte tören gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyan renkli görüntüler ve ünlülerin şıklık yarışı.
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