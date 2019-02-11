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Herkes oradaydı: BAFTA gecesinden renkli anlar

 İngiliz sinemasının OscaR7ı sayılan BAFTA Ödülleri, dün gece Royal Albert Hall'da düzenlenen bir törenle kazananlara verildi.

Hürriyet Haber
11.02.2019 - 09:17 | Son Güncelleme:
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Herkes oradaydı: BAFTA gecesinden renkli anlarNext

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi’nin bu yıl 72'inci kez verdiği ödüllerin kırmızı halı geçişi de kelimenin tam anlamıyla rengarenkti. Ödül dağılımında Roma ve Sarayın Gözdesi filmlerinin damgasını vurduğu gece bid anlamda Oscar'ın provası da oldu. İşte tören gecesinin kırmızı halısından objektiflere yansıyan renkli görüntüler ve ünlülerin şıklık yarışı.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: BAFTA , BAFTA kırmızı halı

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