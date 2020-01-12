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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 08:45, /

Hazal Kaya: Çocuğum sağlıklı olsun yeter!

Hazal Kaya ve Ali Atay, geçen kasım ayında dünyaya gelen oğulları Fikret Ali ile önceki gün Nişantaşı’ndaki Gürkan Şef’teydi.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Çiftin basından uzak tutmaya çalıştığı çocukları, ilk kez mekanda görüntülendi.

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Oyuncu, “Hamilelik kilolarınızı dert ediyor musunuz?” sorusuna “Hiç öyle bir derdim yok. Çocuğum sağlıklı olsun yeter” yanıtını verdi.

3HAZALDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

HAZAL'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Kına gecesinde engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram ederek annelere destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukları sevindirecek.

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Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan oyuncu, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamaya karar verdi.Gelen hediyeler, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki çocuk esirgeme kurumlarına ulaştırılacak. 

5OĞLUM SÜRPRİZLERİ SEVİYOR

OĞLUM SÜRPRİZLERİ SEVİYOR!

Anne olduktan sonra duygularını sosyal medyadan dile getiren Hazal Kaya şu paylaşımı yapmışyı:

"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca 'işte 37. haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor' dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. yıl kutlaması vardı, yine soranlara 'tabi ki oradayım' dedim. Ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim!"

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"Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim."

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"Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi, tarif etmem mümkün değil... Yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş..."

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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