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Hayat sana ne kadar da iyi davranmış

Gösteri dünyasında öyle ünlüler var ki, insan yaşlarını öğrendiğinde şaşırmadan edemiyor.

Hürriyet Haber
26.07.2019 - 16:38 | Son Güncelleme:
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Hayat sana ne kadar da iyi davranmışNext

Çünkü hayat bazı ünlülere kelimenin tam anlamıyla "ayrıcalıklı" davranmış. Yıllar geçse de hatta bazıları zor günler geçirse de görüntüleri hiç değişmiyor. Yani yaşlarını hiç göstermiyorlar. Bunlardan biri de Beren Saat. 35 yaşına gelen Saat, en az 10 yaş daha genç görünüyor. Peki yaşını göstermeyen diğer ünlüleri biliyor musunuz?

İşte olduğundan genç görünen ünlüler.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: genç görünen ünlüler , yaşını göstermeyen ünlüler , olduğundan genç görünen ünlüler

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