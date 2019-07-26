Hayat sana ne kadar da iyi davranmış

Çünkü hayat bazı ünlülere kelimenin tam anlamıyla "ayrıcalıklı" davranmış. Yıllar geçse de hatta bazıları zor günler geçirse de görüntüleri hiç değişmiyor. Yani yaşlarını hiç göstermiyorlar. Bunlardan biri de Beren Saat. 35 yaşına gelen Saat, en az 10 yaş daha genç görünüyor. Peki yaşını göstermeyen diğer ünlüleri biliyor musunuz?
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