Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Havlulu kamuflaj

Havlulu kamuflaj

Ünlü oyuncu karın bölgesindeki fazla kilolarını objektiflerden böyle gizledi.

Hürriyet Haber
02.05.2018 - 13:37 | Son Güncelleme:
1 / 28
Havlulu kamuflajNext

 Aslında hem kendisi hem hayranları son yıllardaki görüntüsünden son derece memnun. Ama ünlü oyuncu yine de gösteri dünyasındaki "bütün kadınlar zayıf olmalı" baskısından tam olarak kurtulamamış görünüyor.

Fotoğraflar: Backgrid USA  

Etiketler: jessica simpson , eric johnson , kırmızı bikini

En Yeni Kelebek Galeriler

Havlulu kamuflaj

Havlulu kamuflaj

Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

Onun yüzünden kaç gece uykusuz geçti

Safiye Soyman evinin kapılarını açtı: Ben hep gülmek zorundayım!

Safiye Soyman evinin kapılarını açtı: Ben hep gülmek zorundayım!

Dominik'te aşka geldi

Dominik'te aşka geldi

Şeffaf gelin

Şeffaf gelin

Büyük aşkın bittiği gün neler yaşandı?

Büyük aşkın bittiği gün neler yaşandı?

Kibariye'ye iki şok birden!

Kibariye'ye iki şok birden!

Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Evlilik bitti, aşk bitmedi!

Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Evlilik bitti, aşk bitmedi!

Setler arası aşk!

Setler arası aşk!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri