Havlulu kamuflaj

Aslında hem kendisi hem hayranları son yıllardaki görüntüsünden son derece memnun. Ama ünlü oyuncu yine de gösteri dünyasındaki "bütün kadınlar zayıf olmalı" baskısından tam olarak kurtulamamış görünüyor.
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