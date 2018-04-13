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Hatıralar canlandı

Bu yeşil elbise tam 18 yıl önceki unutulmaz hatıraları yeniden canlandırdı.

Hürriyet Haber
13.04.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
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Hatıralar canlandıNext

 Almanya'nın en önemli müzik ödülü olan Echo Müzik Ödülleri; Berlin'de düzenlenen törenle kazananlara dağıtıldı. Geceye damgasını vuran ise şarkıcı Rita Ora'nın giydiği bu yeşil elbise oldu. Ora'nın kırmızı halıda uzun uzun poz verirken giydiği bu elbise, tam 18 yıl önceki unutulmaz anları hatırlattı.

Rita Ora'nın Versace tasarımı, kıyafeti 2000 yılında Jennifer Lopez'in giydiği ve tarihe geçen yeşil elbiseyi akıllara getirdi. Lopez'in MTV töreninde giydiği o elbise de yine aynı tasarımcının imzasını taşıyordu. Pek çok kişi aradan geçen onca yıla rağmen hala bu modeli Jennifer Lopez'dan daha iyi taşıyan kimsenin çıkmadığı konusunda hemfikir oldu.

Fotoğraflar: AFP, AP, Reuters

Etiketler: rita ora , jennifer lopez , echo müzik ödülleri , mtv ödülleri

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