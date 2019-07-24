Harika bir aşık, baba ve muhteşem bir dostsun sen!
Oyuncu Eda Özkan, 23 Temmuz 2016'da meslektaşı Timur Acar ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan çift evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Eda Özkan, 3. evlilik yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Oyuncu Eda Özkan, 23 Temmuz 2016'da meslektaşı Timur Acar ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan çift evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Eda Özkan, 2. evlilik yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.
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