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Harika bir aşık, baba ve muhteşem bir dostsun sen!

Oyuncu Eda Özkan, 23 Temmuz 2016'da meslektaşı Timur Acar ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan çift evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Eda Özkan, 3. evlilik yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Hürriyet Haber
24.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Harika bir aşık, baba ve muhteşem bir dostsun senNext

Oyuncu Eda Özkan, 23 Temmuz 2016'da meslektaşı Timur Acar ile nikah masasına oturmuştu. Bir kızları olan çift evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Eda Özkan, 2. evlilik yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Etiketler: evlilik yıldönümü

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