Hande Erçel yeğeninin göbek bağını kesti

"Yanımdan hiç ayrılmayan bana destek olan güç veren ama zaman zaman uyuyakalan eşim, hiç konuşmadan sadece yanımda olmasıyla desteğini hissettiğim Hande ve tüm aileme... Normal hatta suda doğumu o kadar çok istememe rağmen yaklaşık 30 saatten sonra 'ben yapamayacağım artık dayanamıyorum pes ediyorum sezaryen istiyorum!' feryatlarımı o güzel ilgisi ve motivasyonuyla dindiren, bir dakika uyku uyumayan canım ebeme, başından beri sonsuz güven duyduğum,doğum için en doğal yöntemleri seçen,aklımdaki tüm soru işaretlerini yok eden sevgili hocama çok çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız ♥️"