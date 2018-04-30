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Hafta sonu kaçamağı

İki genç modelin tatil keyfinden objekteflere bu ilginç kareler yansıdı.

Hürriyet Haber
30.04.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:
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 Podyumların genç kuşak temsilcilerinin tatil keyfi... Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi. Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere bu kareler yansıdı.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: bella hadid , hailey baldwin , dave grutman

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