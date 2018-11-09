Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak defilede Adriana Lima podyumunda son kez yürüdü.
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