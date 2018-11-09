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Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti

Adriana Lima Victoria’s Secret podyumunda son kez yürüdü...

Hürriyet Haber
09.11.2018 - 08:26 | Son Güncelleme:
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Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti Next

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak defilede Adriana Lima podyumunda son kez yürüdü.

FOTOĞRAFLAR: AFP

Etiketler: podyum , defile , veda

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