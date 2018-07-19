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Gözlüksüz çıkmadı

Siyah- beyaz bikinisiyle dikkat çeken genç yıldız tatilin keyfini böyle çıkardı.

Hürriyet Haber
19.07.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:
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Gözlüksüz çıkmadıNext

İsveçli model Elle Rose, önceki gün Santa Monica'da görüntülendi. İlginç tasarımlı siyah- beyaz bikinisiyle dikkat çeken Rose, gün boyu yüzdü ve güneşlendi. Gözleri güneşten rahatsız olduğu için de gözlüklerini hiç çıkarmadı. Elle Rose'un tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.
Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: elle rose , bikini , santa monica

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