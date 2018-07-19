Gözlüksüz çıkmadı

İsveçli model Elle Rose, önceki gün Santa Monica'da görüntülendi. İlginç tasarımlı siyah- beyaz bikinisiyle dikkat çeken Rose, gün boyu yüzdü ve güneşlendi. Gözleri güneşten rahatsız olduğu için de gözlüklerini hiç çıkarmadı. Elle Rose'un tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı. Fotoğraflar: Backgrid USA
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.