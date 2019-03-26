GÃ¼zel ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, ilk kez 2017 yÄ±lÄ±nda bir tatilde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±nÄ±n nedeni ise Rihanna'nÄ±n Instagram'da bir videoyu beÄŸenmesi.
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