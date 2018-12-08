Görüntüler elimizde

Gizem Karaca, film çekimi için gittiği Antalya’da olay çıkardığı, o yüzden de kaldığı otelden gönderildiği iddiasıyla ilgili hukuki süreç başlattı. Ünlü oyuncu, “Kamera görüntüleri avukatımın elinde” dedi.
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