Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Gönül Yazar telefonla bağladı.Zerrin Özer’in evlilik yaptığı Murat Akıncı’nın 7 sene önce kendisine de yaklaşmak istediğini canlı yayında açıklayan Yazar; ‘Ben Zerrin için çok ağladım, benim atlattığım bir şey onun başına geldi.’ dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.