Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Gönül Yazar telefonla bağladı.

Hürriyet Haber
07.10.2019 - 13:11 | Son Güncelleme:
1 / 10
Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştıNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Gönül Yazar telefonla bağladı.Zerrin Özer’in evlilik yaptığı Murat Akıncı’nın 7 sene önce kendisine de yaklaşmak istediğini canlı yayında açıklayan Yazar; ‘Ben Zerrin için çok ağladım, benim atlattığım bir şey onun başına geldi.’ dedi.

Etiketler: murat akıncı , zerrin özer

En Yeni Kelebek Galeriler

Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Gönül Yazar’dan şoke eden açıklama: O adam beni de kandırmaya çalıştı

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da yeni bir hayat kurdu... Evlere temizliğe gidiyor!

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da yeni bir hayat kurdu... Evlere temizliğe gidiyor!

Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silmedi

Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'ü silmedi

İşte Buse'nin yeni evi... Ortaköy'de bir villa!

İşte Buse'nin yeni evi... Ortaköy'de bir villa!

Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt

Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt

Yol ortasında gözyaşlarını tutamadı

Yol ortasında gözyaşlarını tutamadı

Sabahın 5'inde emirler yağdırmaya başlıyor

Sabahın 5'inde emirler yağdırmaya başlıyor

Elbiselerini satıyorlar

Elbiselerini satıyorlar

'Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim' sözlerine Oktay Kaynarca'dan yanıt!

'Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim' sözlerine Oktay Kaynarca'dan yanıt!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.