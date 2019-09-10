Gönül Yazar'a genç sevgilisinden uyarı geldi!

Gönül Yazar bugüne dek botoks ve dolgu bile yaptırmamış, korktuğu için estetik ameliyattan uzak durmuştu. Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden (51) ile sevgili olunca, tüm cesaretini topladı
Gönül Yazar bugüne dek botoks ve dolgu bile yaptırmamış, korktuğu için estetik ameliyattan uzak durmuştu. Kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden (51) ile sevgili olunca, tüm cesaretini topladı
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