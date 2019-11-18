Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı! İşte nedeni...

Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile Karayipler'in St. Barts adasında 3 gün 3 gece düğün yaptı. Devon ve yeni nesil model arkadaşları adayı podyuya çevirdi.
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İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nın açılışı ardında ombudsman ve mbudsmanlık kelimelerinin anlamı merak konusu oldu. Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Peki, Ombudsman nedir, ombudsmanlık ne demek?
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.