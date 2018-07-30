Giyim tarzını eleştirenlere ateş püskürdü

Bodrum’da sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, giyim tarzını eleştirenlere cevap vererek “Eskiden bana laf eden ablaların hepsi pahalı pahalı giymeye başladı” dedi. Akalın’ın, 10 yıllık eski bir elbise tercih ederek sahne alması ise şaşırttı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.