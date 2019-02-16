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Bir daha görürseniz şaşırmayın: Gerekirse halay da çeker

Yaşadıkları ülkelerde kariyerlerine başlayıp ünlü olan oyuncu ya da şarkıcıların yaptıkları bazen herkesi şaşırtıyor.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
16.02.2019 - 11:31 | Son Güncelleme:
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Bir daha görürseniz şaşırmayın: Gerekirse halay da çekerNext

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Dua Lipa'nın halay videosunu sosyal medyada paylaşmasıydı. İlk anda bir İngiliz şarkıcının bu kadar coşkuyla halay çekmesi birçok kişiyi şaşırttı. Ama o anda belki de bazılarının bilmediği bir gerçek vardı. Dua Lipa'nın halay çekmesi çok da şaşırılacak bir durum değildi. Her ne kadar Londra'da doğmuş olsa da Lipa, Arnavut asıllı. Yani bu tür danslar onun kültürel genlerinde var. Anne ve babası 1990'larda ingiltere'ye gitti.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

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