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Gelin, evlerimizi zehirden arındıralım

Evlerimizde tüketerek ömrümüzü kısalttığımız her ürünün doğal bir alternatifi var. Mercan Yurdakuler tarafından başlatılan ‘Zehirsiz Ev’ girişimi bize unutulmuş doğal ve sağlıklı reçeteleri yeniden hatırlatıyor. ( Yücel SÖNMEZ)

Hürriyet Haber
12.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Gelin, evlerimizi zehirden arındıralımNext

Evlerimizde tüketerek ömrümüzü kısalttığımız her ürünün doğal bir alternatifi var. Mercan Yurdakuler tarafından başlatılan ‘Zehirsiz Ev’ girişimi bize unutulmuş doğal ve sağlıklı reçeteleri yeniden hatırlatıyor.

Etiketler: ‘Zehirsiz Ev’ , doğal yaşam

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