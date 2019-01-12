Gelin, evlerimizi zehirden arındıralım

Evlerimizde tüketerek ömrümüzü kısalttığımız her ürünün doğal bir alternatifi var. Mercan Yurdakuler tarafından başlatılan ‘Zehirsiz Ev’ girişimi bize unutulmuş doğal ve sağlıklı reçeteleri yeniden hatırlatıyor. ( Yücel SÖNMEZ)
Evlerimizde tüketerek ömrümüzü kısalttığımız her ürünün doğal bir alternatifi var. Mercan Yurdakuler tarafından başlatılan ‘Zehirsiz Ev’ girişimi bize unutulmuş doğal ve sağlıklı reçeteleri yeniden hatırlatıyor.
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