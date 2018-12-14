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Geçmişten geleceğe başarı hikayesi

Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane  ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.

Hürriyet Haber
14.12.2018 - 17:47 | Son Güncelleme:
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Geçmişten geleceğe başarı hikayesiNext

Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane  ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.

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Geçmişten geleceğe başarı hikayesi

Geçmişten geleceğe başarı hikayesi

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