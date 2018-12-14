Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.
Daha önce Türkan Şoray, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Filiz Akın ve Nejat Uygur, Perran Kutman için hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi Fotoğraf Sergisi" bu kez sinemanın, televizyonun, tiyatronun efsane ismi Demet Akbağ için gerçekleşecek.
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