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Gecenin yıldızı Camila Cabello

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2017 MTV Video Müzik Ödülleri New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Radio City Music Hall’de düzenlenen geceye damgasını vuran isim Camila Cabello oldu.

Hürriyet Haber
21.08.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:
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Gecenin yıldızı Camila CabelloNext

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2017 MTV Video Müzik Ödülleri New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Radio City Music Hall’de düzenlenen geceye damgasını vuran isim Camila Cabello oldu. 5 dalda aday olan ünlü şarkıcı, 2 dalda ödül aldı.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET

Etiketler: tatil

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