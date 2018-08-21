Gecenin yıldızı Camila Cabello

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2017 MTV Video Müzik Ödülleri New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Radio City Music Hall’de düzenlenen geceye damgasını vuran isim Camila Cabello oldu. 5 dalda aday olan ünlü şarkıcı, 2 dalda ödül aldı.
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