Gecenin bir vakti havuzda: Yine kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±

Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± KPSS 2019/6 personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru ekranÄ±, tercih kÄ±lavuzu ile birlikte eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–SYM tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan KPSS 2019/6 tercih kÄ±lavuzu ile ortaÃ¶ÄŸretim mezunlarÄ± ve lisans-Ã¶n lisans mezunlarÄ± iÃ§in farklÄ± kÄ±lavuzlar yayÄ±mlandÄ±. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± KPSS 2019/6 personel alÄ±mÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, tercih sÃ¼reci ve detaylÄ± bilgiler
FenerbahÃ§e'de yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r Volkan Demirel futbolcu avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.