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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
21 KasÄ±m 2019 - 11:00,

Gecenin bir vakti havuzda: Yine kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±

YasaklÄ± fotoÄŸraflara geri dÃ¶ndÃ¼.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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1

Bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayan Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yasaklanan Rihanna yine kendini riske attÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

2

SoyadÄ±nÄ± verdiÄŸi Fenty markalÄ± iÃ§ giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dÃ¼nyasÄ±nda da isim yapan Rihanna, gecenin bir vakti havuzda Ã§ektirdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOSÂ

3

Rihanna, bu pozlarÄ±nda da kendi firmasÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini tanÄ±ttÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOSÂ 

4

Ancak birÃ§ok kiÅŸi 2014 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olaylarÄ± hatÄ±rladÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

5

Rihanna o dÃ¶nemde hem Twitter hem de Instagram'dan sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlayan pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yordu.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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Sosyal medya platformlarÄ± iÃ§in zararlÄ± bulunan pozlarÄ± nedeniyle de yasaklandÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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Bir sÃ¼re Instagram'dan uzak kaldÄ± ve sonra tekrar geri dÃ¶ndÃ¼.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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En son albÃ¼mÃ¼ Anti'yi 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karan Barbadoslu ÅŸarkÄ±cÄ± Rihanna, o dÃ¶nemden sonra moda alanÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

9

SoyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan markasÄ±yla da bir anda sÃ¼rpriz bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Bir sÃ¼re Ã¶nce koleksiyonunu tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± defile de Victoria's Secret defilesiyle kÄ±yaslandÄ± ve Ã§ok ses getirdi.

INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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INSTAGRAM, AVALON, DEPO PHOTOS

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