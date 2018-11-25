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Gamze Özçelik tesettüre girdi

Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneğinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Gamze Özçelik ilk defa tesettürle görüntülendi.

Hürriyet Haber
25.11.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:
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Gamze Özçelik tesettüre girdiNext

Hempa Çocuk Derneğince, "Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri" töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi. Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay, dünyanın dört bir yanında çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için duyarlılık gösteren medya mensupları ve kurumlara teşekkür etmek için ödül törenini düzenlediklerini söyledi.

Etiketler: tesettür

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