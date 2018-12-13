Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Galanın yıldızları

Galanın yıldızları

Aşk Bu mu?” filminin galası Akmerkez Cinemapink’te yapıldı.

Behlül AYDIN
13.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
1 / 11
Galanın yıldızlarıNext

“Çukur” dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Kubilay Aka ve en son “Fazilet Hanımın Kızları” dizisinde rol olan Afra Saraçoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Aşk Bu mu?” filminin galası Akmerkez Cinemapink’te yapıldı.

Etiketler: kubilay aka , miray daner

En Yeni Kelebek Galeriler

Aslı Enver ilk kez konuştuk: Evet barıştık

Aslı Enver ilk kez konuştuk: Evet barıştık

Galanın yıldızları

Galanın yıldızları

Dizi aşıkları partide

Dizi aşıkları partide

Yüzünü sakladı

Yüzünü sakladı

Ünlülerin kar paylaşımları

Ünlülerin kar paylaşımları

Gelenek bozulmadı

Gelenek bozulmadı

Bize her gün tatil

Bize her gün tatil

Ünlü çiftten kötü haber! 6 yıllık birliktelik bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 6 yıllık birliktelik bitti

Kavga dışarı taştı: Büyükannem daha iyi giyiniyor! Artistliği bir türlü bırakamadı!

Kavga dışarı taştı: Büyükannem daha iyi giyiniyor! Artistliği bir türlü bırakamadı!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.