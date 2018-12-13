Galanın yıldızları

“Çukur” dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Kubilay Aka ve en son “Fazilet Hanımın Kızları” dizisinde rol olan Afra Saraçoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Aşk Bu mu?” filminin galası Akmerkez Cinemapink’te yapıldı.
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