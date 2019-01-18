Film patrona pahalıya patladı

II. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren Türk ajanı İlyas Bazna’nın hayatını konu alan “Çiçero”nun galası önceki akşam Maslak Uniq’de yapıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ gibi Türk sinemasına çok önemli bir eseri daha kazandırdığımızı düşünüyorum” dedi.
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