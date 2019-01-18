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Film patrona pahalıya patladı

İlyas Bazna’nın hayatını anlatan “Çiçero”nun galası Maslak Uniq’de yapıldı. Bazna’ya hayat veren Erdal Beşikçioğlu, “Film patrona pahalıya patladı” sözleriyle güldürdü.

Hürriyet Haber
18.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Film patrona pahalıya patladıNext

II. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren Türk ajanı İlyas Bazna’nın hayatını konu alan “Çiçero”nun galası önceki akşam Maslak Uniq’de yapıldı. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “‘Ayla’ ve ‘Müslüm’ gibi Türk sinemasına çok önemli bir eseri daha kazandırdığımızı düşünüyorum” dedi.

Etiketler: mustafa uslu , yeni film

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