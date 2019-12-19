Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile evlendi
Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.
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Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal hayaline kavuştu.
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Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü.
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Hanife Gürdal, İnstagram hesabından düğün anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı ve binlerce beğeni aldı.
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Sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta Hanife Gürdal'ın oldukça sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.
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Instagram'da yer alan "magazin tadında" adlı bir sayfa, Hanife Gürdal'ın nikahından ilk kareyi hikayeler kısmından paylaştı.
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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendi Instagram sayfasının hikayeler kısmından da nikah hazırlıklarına dair kareleri paylaştı.
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İşte ilk kareler...
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HANİFE GÜRDAL KİMDİR?
Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında A TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı.
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10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.
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2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.