Eski sporcu Lamar Odom ile niÅŸanlÄ±sÄ± Sabrina Parr'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan karar: Evleninceye kadar birlikte olmayacaÄŸÄ±z
Yeni aÅŸkÄ±yla yeni bir hayata baÅŸlayan eski sporcudan beklenmedik karar...
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Bir dÃ¶nem Kardashian- Jenner ailesinden Khloe Kardashian ile evlenen ve sorunlu bir ÅŸekilde boÅŸanan eski basketbolcu Lamar Odom, yeni bir hayata baÅŸladÄ±.
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40 yaÅŸÄ±ndaki Odom bir sÃ¼redir Sabrina Parr ile birlikte. Evlenmeyi planlayan Ã§ift niÅŸanlarÄ±nÄ± da ilan etti.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle zor gÃ¼nler yaÅŸayan Lamar Odom, ÅŸimdi niÅŸanlÄ±sÄ± ve onun eski iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±yla daha sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.
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YaÅŸam ve saÄŸlÄ±k koÃ§u olan Sabrina Parr, Hollywood Life dergisine Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Parr "Ä°nanÄ±n ya da inanmayÄ±n biz Lamar'la hiÃ§ birlikte olmadÄ±k" dedi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Sabrina Parr "Lamar bir papazla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Papaz ona evlenmeden Ã¶nce birliktelik yaÅŸamanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ" diyerek bu karanÄ±n ardÄ±ndaki nedeni anlattÄ±.
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Lamar Odom'un bu kararÄ±na niÅŸanlÄ±sÄ± Sabrina Parr da katÄ±lÄ±yor. Odom geÃ§miÅŸteki Ã§alkantÄ±lÄ± gÃ¼nlerinden uzak daha sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Lamar Odom, bir dÃ¶nem uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle zor gÃ¼nler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan alkol ve uyuÅŸturucudan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamamasÄ± Odom'un sÄ±k sÄ±k basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde yer almasÄ±na neden olmuÅŸtu.
Lamar Odom kendisinin de "Ã–lÃ¼mle el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±m" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nÄ± kaybetme tehlikesiyle bir karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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2009 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Khloe Kardashian ile birlikteliÄŸi de Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. Daha Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alan Ã§iftin boÅŸanma sÃ¼reci resmi olarak 2016'da tamamlandÄ±.