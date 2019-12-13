Eski sporcu Lamar Odom ile niÅŸanlÄ±sÄ± Sabrina Parr'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan karar: Evleninceye kadar birlikte olmayacaÄŸÄ±z

Lamar Odom, bir dÃ¶nem uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle zor gÃ¼nler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan alkol ve uyuÅŸturucudan bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamamasÄ± Odom'un sÄ±k sÄ±k basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde yer almasÄ±na neden olmuÅŸtu.



Lamar Odom kendisinin de "Ã–lÃ¼mle el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±m" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nÄ± kaybetme tehlikesiyle bir karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



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