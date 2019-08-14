Eski sevgili, yeni sevgili, çocuklar ve arkadaşlar: Hep beraber tatil cennetini "bastılar"

Hep birlikte kamera karşısına geçtikleri TV programı sayesinde isimlerini duyuran, sonra da her biri farklı alanlarda şöhret ve servet kazanan Kardashian/ Jenner ailesi bu kez de İtalya'nın tatil cenneti Portofino'da olay yarattı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.