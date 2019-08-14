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Eski sevgili, yeni sevgili, çocuklar ve arkadaşlar: Hep beraber tatil cennetini "bastılar"

Gösteri dünyasının her yaptığı olay olan ailesi bu kez de tatil cennetinde olay oldu.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 10:56 | Son Güncelleme:
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Eski sevgili, yeni sevgili, çocuklar ve arkadaşlar: Hep beraber tatil cennetini bastılarNext

Hep birlikte kamera karşısına geçtikleri TV programı sayesinde isimlerini duyuran, sonra da her biri farklı alanlarda şöhret ve servet kazanan Kardashian/ Jenner ailesi bu kez de İtalya'nın tatil cenneti Portofino'da olay yarattı.

BACKGRID UK 

Etiketler: kris jenner , kardashian jenner ailesi , portofino

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