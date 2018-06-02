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Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

‘Sunucu Esra Erol’un kardeşi’ Eda Erol olarak tanıdık onu. Daha sonra Alişan ile nişanlandı, herkes onları konuştu. 2,5 ay süren bu ilişkinin ardından Eda Erol kendini oyunculuğa adadı.Erol, merak edilenleri Posta'dan Suna Akyıldız'a anlattı...

Hürriyet Haber
02.06.2018 - 08:54 | Son Güncelleme:
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Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştuNext

‘Sunucu Esra Erol’un kardeşi’ Eda Erol olarak tanıdık onu. Daha sonra Alişan ile nişanlandı, herkes onları konuştu. 2,5 ay süren bu ilişkinin ardından Eda Erol kendini oyunculuğa adadı.Erol, merak edilenleri Posta'dan Suna Akyıldız'a anlattı...

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