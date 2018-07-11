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Eski hali bambaşkaydı: Estetik operasyon onu öyle değiştirdi ki!

Ünlülerin herkes tarafından tanındıktan sonraki görüntülerini biliyorsunuz. Peki ya öncesi.

Hürriyet Haber
11.07.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:
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Eski hali bambaşkaydı: Estetik operasyon onu öyle değiştirdi kiNext

Bazı ünlüler dış görünüşlerindeki beğenmedikleri noktaları gözlerini bile kırpmadan bıçak altına yatarak değiştiriyorlar. Bazen de kozmetik olanaklardan yararlanıyorlar. İşte ünlülerin estetik öncesi ve sonrası halleri. Bakalım onları eski halleriyle tanıyabilecek misiniz?

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv; Instagram

Etiketler: fatih ürek , estetik , estetiksiz ünlüler

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