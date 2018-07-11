Eski hali bambaşkaydı: Estetik operasyon onu öyle değiştirdi ki!

Bazı ünlüler dış görünüşlerindeki beğenmedikleri noktaları gözlerini bile kırpmadan bıçak altına yatarak değiştiriyorlar. Bazen de kozmetik olanaklardan yararlanıyorlar. İşte ünlülerin estetik öncesi ve sonrası halleri. Bakalım onları eski halleriyle tanıyabilecek misiniz?
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