Eski eşi Suna Selen, Münir Özkul'u anlattı

"Benden boşandın ondan da boşan"

-Bu kadar sevgi dolu bir adamdan ne oldu da ayrıldınız?

Olmayınca olmuyor bazen. Sadece ilk eşi Şadan “Benden boşandın ondan da boşan” demişti. Eski eşine kıyamadı herhalde, o da benden boşandı.

-Bu bir gerekçe olamaz. Şaka yapıyorsunuz sanırım?

Hayır, şaka yapmıyorum. “Şadan bana böyle diyor” dedi.

-İlk eşine ne canım...

Sonuçta o hanımdan da iki çocuğu var. Ondan benim için ayrılmadı. Ben yuva yıkan kadın falan da değildim ama ben o lafı kaldıramadım. Kızımız doğduğu zaman eski eşi Şadan “Benim adımı koyun” demiş. O da nahif ve hassas bir adamdı. İki çocuğunun annesi diye kıyamadı ve kızımızın adını Şadan Güner koydu. Ben de hiç itiraz etmedim. Ben “Koyma o ismi” desem koymazdı .

