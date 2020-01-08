Eski Çarkıfelek hostesi sosyete adasında

Bir dönemin Çarkıfelek hostesi olarak ekrana gelen model sosyete adasında kış tatili yapıyor.
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Bir dönem Türkiye'de izlenme rekorları kıran Çarkıfelek adlı yarışmada hosteslik yapan İsveçli model Victoria Silvstedt, kış tatilini ünlülerin ve dünya jet sosyetesinin gözde mekanı St. Bart adasında yapıyor.
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45 yaşındaki Victoria Silvstedt, neredeyse her kış gittiği bu adanın gediklilerinden biri. Eski Playboy güzeli olan 45 yaşındaki Victoria Silvstedt önceki gün de yine kumsalda görüntülendi.
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Ten rengi bir bikini tercih eden Victoria Silvstedt, kendisini adım adım takip eden paparazzilerle de şakalaştı. Bir süre yüzüp güneşlenen Victoria Silvstedt, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte bir tekneye binerek denize açıldı.
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Kariyerine Playboy modeli olarak başlayan Victoria Silvstedt, bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak yer almıştı. Victoria Silvstedt, birkaç kez Türkiye'ye de gelmişti.
DEPO PHOTOS
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1993 yılında İsveç Güzeli seçilen Victoria Silvstedt, Chris Wragge ile 7 yıl evlilikten sonra yollarını ayırdı. New York, Miami ve Monaco'da yaşayan Victoria Silvstedt bir dönem Melania Trump'ın da en yakın dostuydu.