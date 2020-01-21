Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler nasıl tanıştı?
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler tanışma hikayelerini YouTube sayfalarında anlattı. Yedi ay boyunca hiçbir araya gelmeyen ikili ilk buluşmalarında neler yaşadı?
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İşte Eser ve Berfu Yenenler’in tanışma hikayeleri…
Ben Eser’i ınstagram’dan takip ettim. O da beni takip etmeye başladı.Uzun süre Eser’den mesaj bekledim, o da atmadı. İlk mesajı ben attım. Konuşmaya başladık, yedi ay boyunca hiç görüşmedik ama her gün mesajlaşıyorduk.
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Eser; * Çünkü profilin gerçek olduğuna inanmadım. Miss Turkey falan yazıyor araştırdım baktım öyle biri var ondan sonra ikna oldum. Berfu ile hiç görüşmedik, çünkü dertli bir dönemdi. Hiç tanımadığın biriyle dertleşmek iyi gelir bazen. O anlatıyor, ben anlatıyorum dert ortağı gibi olmuştuk. Görüşünce büyü bozulacak gibi geliyordu. O yüzden uzun süre buluşmadık.
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Berfu; *Üç kere buluşmaya niyetlendik, ikimizde buluşmamak için çeşitli yalanlar söyledik. Sonra ben Eser’in oyununu izlemeye gittim.
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Eser; *Berfu’nun geldiğini yardımcım söyledi. Görsem tanımayabilirdim, çünkü fotoğraflardan değişikti. O dönemki fotoğrafları da biraz değişikti. (Gülüyor) Arkadaşım ‘oyunu sağdaki kıza doğru oyna’ deyince o yöne doğru yöneldim.
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Berfu; * Ben de tam tersi Eser’in solundaydım. Bütün oyun boyunca Eser’in poposunu izledim. Çok sinir olmuştum, gitmeyi bile düşündüm. ‘Ne saygısız’ falan dedim içimden. Sonra kulisine gittim.
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Eser; * Kulise geldi. Birbirimize sarıldık, hani ilk görüşte değil ama ilk sarılışta bir aşk varsa eğer o biziz. Sarılınca ‘Tamam budur. Evlilik, çocuk falan’ hissine kapıldım. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı.