Eş seçerken dikkat edilecekler listesi

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız’ın (24) hamile kaldığını öğrenince geçen nisanda nikah masasına oturmuştu. Çift, pazar akşamı da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaşmıştı.
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