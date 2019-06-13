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Eş seçerken dikkat edilecekler listesi

Pazar akşamı Kilyos'ta ünlü isimlerin katıldığı bir düğün düzenleyen Eser-Berfu Yenenler çifti balayı için Antalya'yı tercih etti.

Hürriyet Haber
13.06.2019 - 18:36 | Son Güncelleme:
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Eş seçerken dikkat edilecekler listesiNext

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız’ın (24) hamile kaldığını öğrenince geçen nisanda nikah masasına oturmuştu. Çift, pazar akşamı da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaşmıştı.

Etiketler: ANTALYA

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