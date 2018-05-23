Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Keyif>Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

Türk kızıyla evlenen Uruguaylı damadın Montevideo'daki düğünde arkadaşlarıyla birlikte sergilediği Erik Dalı gösterisi sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Hürriyet Haber
23.05.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:
1 / 24
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktıNext

Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı. Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat. Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.

Etiketler: ilayda naz uyar , carlos bortagaray

En Yeni Kelebek Galeriler

Etek uçup gitti

Etek uçup gitti

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat bakın kim çıktı!

Erik Dalı oynayan Uruguaylı damat bakın kim çıktı!

Aile tatilde

Aile tatilde

Süper anne pozu

Süper anne pozu

Cannes Film Festivali'nden sonra ilk kez görüntülendi! O gün neler yaşandı?

Cannes Film Festivali'nden sonra ilk kez görüntülendi! O gün neler yaşandı?

Moral ziyareti

Moral ziyareti

Dağınık yakaladınız beni!

Dağınık yakaladınız beni!

Kilo işini iyi idare ettim ben

Kilo işini iyi idare ettim ben

Bikiniden şalvara: O artık çiftliğinde süt sağıyor

Bikiniden şalvara: O artık çiftliğinde süt sağıyor

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri