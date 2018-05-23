Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!

Bu ilginç olay sosyal medyanın ardından da TV'lerin haber bültenlerine ve gazete sayfalarına taşındı. Peki kimdi bu arkadaşlarıyla birlikte özel bir koreografi eşliğinde ve kusursuz bir şekilde Erik Dalı oynayan damat. Gelin anlatalım! Ama önce şunu söyleyelim Uruguaylı damat aslında o kadar da yabancı biri değil.
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