Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>'Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur'

'Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına ünlü sanatçı Cem Özer ve eşi Pınar Dura konuk oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönen Özer, hem özel hayatını hem de hastane sürecini anlattı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:
1 / 11
Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olurNext

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına ünlü sanatçı Cem Özer ve eşi Pınar Dura konuk oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönen Özer, hem özel hayatını hem de hastane sürecini anlattı.

Etiketler: cem yılmaz , mehmet ali erbil

En Yeni Kelebek Galeriler

'Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur'

'Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur'

Evine gitti

Evine gitti

Sağ tarafında eski sevgilisi sol yanında yeni sevgilisi: Ünlü çapkının tatil keyfi

Sağ tarafında eski sevgilisi sol yanında yeni sevgilisi: Ünlü çapkının tatil keyfi

Rihanna ile Hassan böyle yakalandı

Rihanna ile Hassan böyle yakalandı

Kıvılcım Ural'ın paylaşımı olay oldu!

Kıvılcım Ural'ın paylaşımı olay oldu!

'Psikolojik destek aldım!'

'Psikolojik destek aldım!'

Sahnede Samyeli

Sahnede Samyeli

4 ay kaldı

4 ay kaldı

'Yanlış anladınız biz arkadaşız!'

'Yanlış anladınız biz arkadaşız!'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.