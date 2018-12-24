'Erbil’in ailesine söylemem lazım, kurtuluşu böyle olur'
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına ünlü sanatçı Cem Özer ve eşi Pınar Dura konuk oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönen Özer, hem özel hayatını hem de hastane sürecini anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına ünlü sanatçı Cem Özer ve eşi Pınar Dura konuk oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönen Özer, hem özel hayatını hem de hastane sürecini anlattı.
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