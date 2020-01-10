Engelsiz ödüller... En iyiler belli oldu!

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın düzenlediği 10. Yılın En İyileri Ödül Töreni önceki akşam Wow İstanbul Hotel’in Yakut Salonu’nda yapıldı. Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’nun sunduğu törende yapılan anket oylarıyla belirlenen 2019’un en iyilerine ödülleri verildi. Gecede vakıfa bağış toplamak için açık artırma da yapıldı.
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Gecenin sunuculuğunu Ayça Kuru ve Tayyar Işıksaçan üstlendi.
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“İkinin Biri”nde karıkocayı canlandıran Zeyno Günenç ve Volkan Severcan törene eşleri Gilles Kanert ile Müge Severcan’la katıldı.
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Ne istediğimi artık biliyorum
Tören için Almanya’dan gelen Meryem Uzerli, ‘En iyi kadın sinema oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu Instagram’da yaptığı “Daha fazla taviz yok” paylaşımıyla ilgili “Yeni yılda farklı ve güzel değişiklikler yapmak adına bu cümleyi kurdum. Artık ne istediğimi daha net biliyorum. Benim dünyamda hata yok, tecrübelerim oldu. İnsan olarak biz hatalı varlıklarız herkes mükemmel değil” dedi.
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Sandalye bağışı yaptılar
‘En iyi kadın kuşağı programı’ ödülünü alan Esra Erol, engellilere 15 manuel tekerlekli sandelye bağışı yaptı. ‘En iyi pop fantezi müzik erkek sanatçısı’ seçilen Hakan Altun da 10 elektrikli tekerlekli sandalye bağışladı.
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TAMER KARADAĞLI- MERYEM UZERLİ
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BUKET AYDIN - MERYEM UZERLİ
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“Bir Zamanlar Çukurova”, ‘En iyi dizi’ seçilirken, dizide başrolü üstlenen Kerem Alışık da ‘En iyi dizi erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.
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Kubat, ‘En iyi halk müziği erkek sanatçısı’ seçildi.
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Bu yıl 'Yaşam boyu meslek ve onur ödülü’ dört isme verildi. Ödülün sahipleri Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam oldu.
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Hakan Altun, ‘En iyi pop fantezi müzik erkek sanatçısı’ seçildi.
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67 yıllık gazeteye 25 bin lira
İlker Ayrık’ı sunduğu “Yaparsın Aşkım” gecede ‘En iyi yarışma programı’ seçildi. Ayrık da ‘En iyi yarışma sunucusu’ ödülünü kazandı. Sunucu, gecede düzenlenen açık artırmada Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e naklini anlatan 67 yıllık gazeteyi 25 bin lira karşılığında satın aldı. Gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık “İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi” dedi.
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Arda Sayıner, CNN Türk’te yayınlanan “Keşfetmeye Değer” ile ‘Yılın en başarılı seyahat programı’ ödülünü aldı.
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Kanal D’ye üç ödül
‘En iyi kadın haber spikeri’ ödülü ise Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın’a verildi.
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“Arka Sokaklar”, ‘En iyi polisiye dizisi’ ödülünü aldı. ‘
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En iyi komedi programı’ ödülü “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”nin oldu.
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Yılmaz Morgül’e ‘En iyi Türk sanat müziği erkek sanatçısı’ verildi.
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Koray Avcı ‘En iyi erkek müzik sanatçısı’ ödülünü kazandı.
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Haçiko Derneği gecede Vakıf Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü dernek başkanı Ömür Gedik aldı.
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Gedik, gece için tercih ettiği elbiseyle dikkat çekti.