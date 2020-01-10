Engelsiz ödüller... En iyiler belli oldu!

Ne istediğimi artık biliyorum Tören için Almanya’dan gelen Meryem Uzerli, ‘En iyi kadın sinema oyuncusu’ ödülüne layık görüldü. Tören öncesi soruları yanıtlayan oyuncu Instagram’da yaptığı “Daha fazla taviz yok” paylaşımıyla ilgili “Yeni yılda farklı ve güzel değişiklikler yapmak adına bu cümleyi kurdum. Artık ne istediğimi daha net biliyorum. Benim dünyamda hata yok, tecrübelerim oldu. İnsan olarak biz hatalı varlıklarız herkes mükemmel değil” dedi.