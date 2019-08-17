'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım ben!'

4 ay önce doğum yapan ve önceki gün havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Güzel oyuncuya bir destek de mayıs ayında ikiz kızlarını dünyaya getiren Pelin Akil'den geldi.
4 ay önce doğum yapan ve önceki gün havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen, doğum kiloları nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Güzel oyuncuya bir destek de mayıs ayında ikiz kızlarını dünyaya getiren Pelin Akil'den geldi.
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