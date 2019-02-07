Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Emre bu görüntülere ne diyecek?

Emre bu görüntülere ne diyecek?

Emre Aşık, geçen sene 6 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmıştı. Başta eşiyle anlaşmalı boşanmayı kabul eden Yağmur Aşık, daha sonra itiraz edip karşı boşanma davası açmış ve aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bununla da kalmayan genç kadın, eski futbolcuyu FETÖ üyesi olmakla suçlayıp Aşık hakkında şikayette bulunmuştu...

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 09:23 | Son Güncelleme:
1 / 10
Emre bu görüntülere ne diyecekNext

Emre Aşık, geçen sene 6 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmıştı. Başta eşiyle anlaşmalı boşanmayı kabul eden Yağmur Aşık, daha sonra itiraz edip karşı boşanma davası açmış ve aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti. Bununla da kalmayan genç kadın, eski futbolcuyu FETÖ üyesi olmakla suçlayıp Aşık hakkında şikayette bulunmuştu...

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

Bu sefer bittim ben!

Bu sefer bittim ben!

Emre bu görüntülere ne diyecek?

Emre bu görüntülere ne diyecek?

'Fakire tipim müsait değil'

'Fakire tipim müsait değil'

Fahriye hastanelik oldu

Fahriye hastanelik oldu

Cem Yılmaz, annemin 16 yılda bir görüştüğü kuzeni

Cem Yılmaz, annemin 16 yılda bir görüştüğü kuzeni

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi! İşte muhteşem düğünde yaşananlar...

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi! İşte muhteşem düğünde yaşananlar...

Ali Atay ve Hazal Kaya evlendi... İlk görüntüler

Ali Atay ve Hazal Kaya evlendi... İlk görüntüler

Bu kez Kate'e kötü haber

Bu kez Kate'e kötü haber

Makyajsız... Ojesiz... Dağınık Bensu!

Makyajsız... Ojesiz... Dağınık Bensu!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.