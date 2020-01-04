Emekli model Christie Brinkley şaşırtıyor: Yaşımı mı sordunuz? Söylüyorum: 65!

Bu arada Christie Brinkley'in paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçok takipçisi onu bir "yeni yetmeye" benzetti. Brinkley'in fotoğraflarına yorum yapan bir takipçisi "Senin fotoğrafına bakınca kızın sandım" derken bir başkası da "Senin bir yeni yetme olduğunu ilk kez düşünmüyorum" diye yazdı.