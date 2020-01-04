Emekli model Christie Brinkley şaşırtıyor: Yaşımı mı sordunuz? Söylüyorum: 65!
Moda dünyasının geçip giden yıllara meydan okuyan ismi için takvim yaprakları sadece küçük bir ayrıntı. Beş yıl sonra 70 yaşına girecek olan model, ailesiyle çıktığı tatilde ne bedenini ne de ruhunu zamana teslim etmemeye kararlı olduğunu gözler önüne serdi.
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Bir döneme damgasını vuran model Christie Brinkley, yeni yılı çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilde karşıladı. Turks& Caicos adalarını tercih eden Brinkley renk renk bikini ve mayolarıyla dikkat çekti. 65 yaşına gelen modelin yıllara meydan okumayı sürdürdüğü de gözlerden kaçmadı.
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"2020'de, daha önce gitmediğimiz yerlere gitmeyi istedik" diyen Christie Brinkley, ziyaret etteği yerleri de sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Brinkley, Instagram sayfasında tatile ilişkin videolara ve fotoğraflara yer verdi.
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Bu arada Christie Brinkley'in paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçok takipçisi onu bir "yeni yetmeye" benzetti. Brinkley'in fotoğraflarına yorum yapan bir takipçisi "Senin fotoğrafına bakınca kızın sandım" derken bir başkası da "Senin bir yeni yetme olduğunu ilk kez düşünmüyorum" diye yazdı.
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Çocuklarıyla yüzüp güneşlenen bazen dalış yapan Brinkley'in çıktığı tekne turunda da yerinde duramayıp dans ettiği dikkatlerden kaçmadı. Brinkley ve kendisi gibi moda alanında kariyer yapmaya başlayan kızı Sailor bir ara birbirlerinin bikinili fotoğraflarını da çekti.
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Christie Brinkley kariyerine 1970'lerde başladı. Sports Illustrated bikini özel sayısı ile üne kavuştu. Üç kez bu derginin kapak pozunu vererek tarihe geçti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Brinkley bugüne kadar dört kez evlendi.
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İlk evliliğini 1973 ile 1981 arasında François Allaux ile yaptı Daha sonra 1985 ile 1994 arasında ünlü şarkıcı Billy Joel ile evlendi. Richard Taubman ile yaptığı üçüncü evliliği 1994 ile 95 arasında sürdü. 1996'da evlendiği Peter Cook'tan da 2008 yılında boşandı.
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Christie Brinkley'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor. Billy Joel ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alexa Ray ve Peter Cook'tan dünyaya gelen Jack Paris ile Sailor Lee.