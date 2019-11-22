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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
22 KasÄ±m 2019 - 09:00,

Elbiseye zor sÄ±ÄŸdÄ±

ÃœnlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan elbisenin iÃ§ine girebilmek iÃ§in dakikalarca ter dÃ¶ktÃ¼.

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Bir sÃ¼re Ã¶nce 8 kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kim Kardashian, Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafeti giyebilmek iÃ§in uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸtÄ±.

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Kardashian, ayna karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ekilen pozunu, elbise Ã¼zerine uygun olsaydÄ± ne kadar gÃ¼zel olacaÄŸÄ±nÄ± belirten bir notla paylaÅŸtÄ±.

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Kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vÃ¼cut ÅŸekillendirici Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸ rekorlarÄ± kÄ±ran Kardashian'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de yorum yaÄŸdÄ±.

Kim Kardashian, bir sÃ¼re Ã¶nce yeme dÃ¼zeni yÃ¼zÃ¼nden tam 8 kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ± boyunca formda kalabilmek iÃ§in diyetten estetik operasyonlara sayÄ±sÄ±z seÃ§enekten faydalanan Kardashian yine de dar elbiseler giymekten vazgeÃ§miyor.Â

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Ã–nceleri sadece TV'den sesini duyurabiliyordu. Giderek yaygÄ±nlaÅŸan sosyal medyanÄ±n ardÄ±ndan artÄ±k bir Instagram fenomeni haline de geldi.

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Bazen kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kozmetik Ã¼rÃ¼nlerinin reklamÄ±nÄ± tek kuruÅŸ bile harcamadan sosyal medya hesabÄ±ndan yapan 38 yaÅŸÄ±ndaki Kim Kardashian, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

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Her sabah, bazen gÃ¼nde birkaÃ§ kez saatlerce kaldÄ±ÄŸÄ± giyinme odasÄ±nda Ã§ekilen pozlarÄ± da buna dahil. Kardashian'Ä±n 127 milyon takipÃ§isinin en Ã§ok beÄŸeni yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± pozlarÄ± arasÄ±nda bunlar da var.Â

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Ä°ÅŸte Kim Kardasnian'Ä±n beÄŸeni rekorlarÄ± kÄ±ran deneme odasÄ± pozlarÄ±ndan seÃ§meler.

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