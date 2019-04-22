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'Eğer Okan beni aldatırsa...'

Eşi Okan Kurt'un maddi problemleri nedeniyle yaşadıkları zor günleri geride bırakan Demet Akalın, yaşadıklarını anlattı. Akalın, Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Hürriyet Haber
22.04.2019 - 08:45 | Son Güncelleme:
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Eğer Okan beni aldatırsa...Next

- Çok yaralandım. Okan'ın bizi hiç düşünmediğini hissettim. Dünyam yıkıldı gibi hissettim. Hira, boşandığımızda çocukluktan genç kızlığa geçti resmen. Çok olgun bir çocuk zaten. Bana daha da düşkün oldu bu olaylardan sonra. Sevgisizlikten dolayı ayrılmadık Okan'la. Bizim başka sorunlarımız vardı. Büyük kızgınlığım vardı, hâlâ da geçmedi. Okan'ın ailesi ile görüşmüyorum.

Etiketler: hira kurt

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