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Efsane yıldızın son hali: Sinemada güzelliğin tarihini yazdı, hala mesleğini bırakmadı

Beyazperdenin efsane yıldızlarından biri o... Gençlik ve hatta orta yaşlılık yıllarını bile geride bıraktı ama hala mesleğinden kopmadı.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
13.07.2019 - 12:19 | Son Güncelleme:
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Efsane yıldızın son hali: Sinemada güzelliğin tarihini yazdı, hala mesleğini bırakmadıNext

Güzelliğiyle sinema tarihine damgasını vuran ünlü oyuncu Sophia Loren, 84 yaşına gelmesine rağmen mesleğinden kopmadı. Ünlü İtalyan oyuncu, oğlu Edoarda Ponti'nin yönetmenliğini üstlendiği "La vita davanti a sé" adlı film için kamera karşısına geçti.

BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: sophia loren , carlo ponti , edoardo ponti

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