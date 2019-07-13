Efsane yıldızın son hali: Sinemada güzelliğin tarihini yazdı, hala mesleğini bırakmadı

Güzelliğiyle sinema tarihine damgasını vuran ünlü oyuncu Sophia Loren, 84 yaşına gelmesine rağmen mesleğinden kopmadı. Ünlü İtalyan oyuncu, oğlu Edoarda Ponti'nin yönetmenliğini üstlendiği "La vita davanti a sé" adlı film için kamera karşısına geçti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.