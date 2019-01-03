Efsane oyuncu hakkında "ölüyor" dediler böyle ortaya çıktı

Bir döneme damgasını vuran Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton John hakkında "sadece birkaç haftalık ömrü kaldı" söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak oyuncu sosyal medyadan paylaştığı mesajla iyi yıllar diledi ve "sağlık durumum abartıldı" yorumunu yaptı.
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