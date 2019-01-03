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Efsane oyuncu hakkında "ölüyor" dediler böyle ortaya çıktı

Hakkında "yaşayacak sayılı haftaları kaldı" denilen efsane oyuncu böyle ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
03.01.2019 - 14:59 | Son Güncelleme:
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Efsane oyuncu hakkında ölüyor dediler böyle ortaya çıktıNext

Bir döneme damgasını vuran Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton John hakkında "sadece birkaç haftalık ömrü kaldı" söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak oyuncu sosyal medyadan paylaştığı mesajla iyi yıllar diledi ve "sağlık durumum abartıldı" yorumunu yaptı.

TWITTER OLIVIA NEWTON- JOHN

Etiketler: olivia newton john , grease , Grease Müzikali

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