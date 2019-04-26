Ana de Armas sonunda 'Bond kızı' seçildi

Sinema tarihinin en çok merak edilen ve en çok izlenen serilerinden biriyle ilgili gelişmeler yaşandı önceki gün. İngiliz yazar Ian Fleming'in yarattığı efsane ajan 007 James Bond'un yeni maceralarının beyazperdeye geleceği filmin çekimleri için hazırlıklar son hız sürüyor. Daniel Craig'in son kez bu kahramana hayat vereceği filmin kadrosuna geçen yıl tüm sinema ödüllerine damgasını vuran Rami Malek de katıldı. Ve elbette 'Bond kızları' da açıklandı.
Fransız yıldız Lea Seydoux artık herkesin tanıdığı bir oyuncu. Naomie Harris de daha önce Bond kızı olarak 'nam salmıştı' zaten. Bu yıl listede yepyeni bir isim daha yer aldı: Ana de Armas. Ve bütün gözler adı çok fazla duyulmamış olan bu genç oyuncuya çevrildi.
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