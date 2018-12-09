Dünya güzeli belli oldu! Türkiye'yi temsil eden Şevval Şahin dereceye girdi mi?
Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin’in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı belli oldu. Dünya güzeli Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon seçildi.
Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin’in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı belli oldu. Dünya güzeli Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon seçildi.
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