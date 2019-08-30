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Dip boyam geldi, makyajÄ±m yok ayrÄ±ca migrenim tuttu

Â Bir zamanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin makyajsÄ±z, doÄŸal halleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeleri bÃ¼yÃ¼k olaydÄ±. FotoÄŸrafÃ§Ä±lar onlarÄ± Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, onlar da kaÃ§abildikleri kadar kaÃ§ar ya da gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerinin arkasÄ±na gizlenirlerdi.Â

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HÃ¼rriyet Haber
30.08.2019 - 16:05 | Son GÃ¼ncelleme:
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Dip boyam geldi, makyajÄ±m yok ayrÄ±ca migrenim tuttuNext

Ama sosyal medyanÄ±n bu kadar yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±ndan sonra bu durum deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k Ã¼nlÃ¼ler kendi makyajsÄ±z fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekip sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yorlar. Bunlardan biri de 1980'le ve 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n moda ikonlarÄ±ndan biri olan model Paulina Porizkova.

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Etiketler: makyajsÄ±z Ã¼nlÃ¼ler , paulina porizkova , instagram

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