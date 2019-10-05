Diana için yumruk yumruğa geldiler: Gerçekten istesem onu senin elinden alırdım
"Diana ile şöminenin karşısında birbirlerinin gözlerinin içine bakarak derin bir sohbete dalmışlardı... O sırada herkesin gözü onların üzerindeydi, ünlü oyuncunun da. Meslektaşına kıskanç gözlerle bakıyordu. Daha sonra koridorda karşı karşıya geldiler. Neredeyse yumruklar konuşacaktı.." Ünlü şarkıcı yıllar önce kendi evinde yaşananları ilk kez anlattı.
Elton John'dan şoke eden itiraflar. Bir dönem Prenses Diana'nın en yakın arkadaşı olan, ancak ölümüne yakın araları açılan 72 yaşındaki Elton John, 15 Ekim'de piyasaya çıkacak olan otobiyografisi Me Elton John'da (Ben Elton John) bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış gerçekleri satırlara döktü.
Özellikle de Prenses Diana ile ilgili o gece orada olanların dışında kimsenin bilmediği bir olayı da ilk kez anlattı.
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